جهود "الداخلية" في شهر مايو.. ضبط 141 ألفا و547 مخالفا لحظر التجوال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

*في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا

ضبط 27 ألفا و537 قضية تموينية متنوعة .

ضبط 77 مقهى مخالف.

غلق 21 مكان نشاط تعليمي مخالف.

غلق 8 آلاف و184 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وفي مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 141 ألفًا و547 شخصا، و40 ألفا و862 سيارة، و3 آلاف و494 دراجة نارية، 4 آلاف و135 مركبة "توك توك" .

*في مجال الأمن العام

جرى استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتي محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها (438 متهما بحوزتهم 124 قطعة سلاح ناري، 142 طلقة مختلفة الأعيرة، و9 قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط 73 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (44.573 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.349 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 37 قرصا مخدرا).

كما تم تنفيذ 16 ألفا و866 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1796 قضية متنوعة وضبط 7 متهمين هاربين، وتأمين تنفيذ 102 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10 آلاف و716 عنصرا إجراميا "شديد الخطورة".

*في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبط 4 آلاف و211 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 آلف و585 متهما، وضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "دون ترخيص"، ضبط 5592 قطعة "سلاح أبيض"، ضبط 76 تشكيلا عصابيا، ضمت 224 متهما، ارتكبوا 402 حادث.

كما تم ضبط 600 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 21 بندقية "غير مششخنة" – 17 مسدسا – 155 فردا محليا – 388 سلاح أبيض).

*في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ مليون و984 ألفا و709 أحكام قضائية.

*وفي مجال مكافحة المخدرات، جرى ضبط 4 آلاف و942 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5 آلاف و278 متهما.

*بمجال ضبط القضايا النوعية، تم إعادة 71 سيارة مُبلغ بسرقتها، ضبط 676 قضية أحداث، ضبط 1018 قضية مصنفات فنية، ضبط 553 ألفا و387 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط 38 ألفا و704 قضايا مرافق عامة.

كما تم كشف غموض 241 حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالي 383 متهما.

*في مجال الأمن الاقتصادي

أولا: القضايا التموينية:

- ضبط 34 ألف و471 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 257 قضية أسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 24 ألفا و503 أسطوانات وتقدر قيمة الغاز المدعم 3 ملايين و307 آلاف و905 جنيهات، و74 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 909 آلاف و196 لترا.

- ضبط 305 قضايا بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (297 ألفا و294 طنا – 66 ألفا و106 عبوات – 432 لترا) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

- ضبط 54 قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 16.4 طن – 18 ألفا و200 قطعة – 3 آلاف و307 عبوات) سلع مُدعمة متنوعة.

*في مجال قضايا التيار الكهربائي:

ضبط 288 ألفا و82 حالة فب مجال سرقة التيار الكهربائب ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (155 مليونا و784 ألفا و727 جنيها.

*بمجال قضايا التهرب الضريبب والأموال العامة:

ضبط 5064 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة بلغت 8 مليارات و847 مليونا و336 ألفا و144 جنيها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية لضبط كل صور الخروج عن القانون.