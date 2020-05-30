قرارات رئاسية بتسمية وإعفاء عدد من المحافظين في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، عددا من المراسيم التي قضت بتغييرات لعدد من المحافظين.

وقضت المراسيم بتعيين بسام ممدوح بارسيك محافظا لمدينة حمص، خلفا لطلال برازي الذي تم تعيينه مؤخرا وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقضى المرسوم ذاته بإنهاء العمل بمرسوم سابق كان يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير السياحة لبارسيك، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما أصدر الأسد مرسوما بإنهاء تعيين عامر إبراهيم العشي محافظا لمحافظة السويداء، ونقل همام صادق دبيات محافظ القنيطرة وتعيينه محافظا لمحافظة السويداء.

كما تم تعيين محمد طارق زياد كريشاتي محافظا لمحافظة القنيطرة، وإنهاء خدمات محمد خالد الهنوس محافظا لمحافظة درعا، وتعيين مروان إبراهيم شربك محافظا لها.

وقضى مرسوم آخر بإنهاء تعيين جايز سوادة الحمود الموسي محافظا لمحافظة الحسكة، وتعيين غسان حليم خليل محافظا لها.