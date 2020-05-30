ضبط 14 ألف شخص خالفوا قرار الحظر و27 ألف قضية تموينية خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية عن ضبط 141547 شخصا، و40862 سيارة، و3494 دراجة نارية، و4135 مركبة "توك توك".

كما تمكنت القوات من ضبط 27537 قضية تموينية متنوعة، وضبط 77 مقهى مخالف، وغلق 21 مكان نشاط تعليمي مخالف، وغلق 8184 محل مخالف لقرار الغلق.

واستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتي محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 438 متهما. وبحوزتهم ما يلي 124 قطعة سلاح ناري، و142 طلقة مختلفة الأعيرة، وقطع سلاح أبيض، و73 قضية اتجار بالمواد المخدرة. بمضبوطات بلغت نحو 44.573 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.349 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 37 قرصا مخدرا، وتم تنفيذ 16866 حكم قضائي متنوع، وضبط 1796 قضية متنوعة وضبط 7 متهمين هاربين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة التي تباشر التحقيق.