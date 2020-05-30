فريق أطفال بلا مأوى ينجح في دمج طفل داخل أسرته بالإسكندرية

نجح فريق أطفال بلا مأوى بمحافظة الإسكندرية، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي في دمج طفل متواجد بالشارع، حيث ورد بلاغ للفريق بأن الطفل يدعى "مازن. ص" (10 سنوات) لديه اضطرابات نفسية بسيطة بسبب وفاة الوالد قبل ولادته ووفاة الأم أثناء ولادته ولم يستدل على بياناته إلا أن الفريق وجد اسمه مكتوب على يديه كـ"وشم".

وبحث الفريق على مدار الأيام الماضية، عن أسرته تمهيدًا لنقله إليها، وبالفعل توصل الفريق لخال الابن ويدعى "شعبان"، وتم تسليم الابن وإنهاء كافة الإجراءات القانونية على أن يتولى فريق إدارة الحالة متابعة الطفل واستكمال الخدمات الخاصة به.

ومن جانبه، أكد حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أن استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي تقوم علي تربية الأبناء المقيمين بالشارع داخل أسرهم الطبيعية إن وجدت أما في حال تعذر وجودها فيتم تحويلهم لدار رعاية اجتماعية لتلقي الخدمة والحماية اللازمة له من خلال مجموعة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأشار يوسف، إلى أن الوزارة طورت بالتعاون مع صندوق تحيا مصر 6 مؤسسات اجتماعية لرعاية الاطفال بلامأوي حيث أصبحت بيوت آمنة للأطفال لحمايتهم من الشارع وتقديم الخدمة للأطفال في الخطر .

وطالب بضرورة الإبلاغ عن حالات الأطفال بلا مأوى على الخط الساخن 16439، حيث توجد فرق تجوب الشوارع بشكل يومي من أجل إنقاذ أطفالنا.