في ذكراه.. قصة "يونياس" أحد الرسل الـ70 للمسيح

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة القديس يونياس أحد السبعين رسولا للمسيح.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، 23 من شهر بشنس لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم توفي القديس يونياس أحد السبعين رسولا للمسيح.

وبحسب المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكئية، ولد هذا الرسول في بيت جبريل من سبط يهوذا، فانتخبه المسيح من ضمن السبعين رسولا، ثم بشر مع التلاميذ وتحمل شدائد كثيرة ورافق الرسول أندرونكوس حتى أنه توفي اليوم التالي لوفاته.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.