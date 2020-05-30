الجيش الوطني الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من بني وليد

قال الجيش الوطني الليبي، إن منصات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد صباح اليوم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أعلن في وقت سابق، اليوم، اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، وسقوط عشرات القتلى والجرحى؛ فضلا عن السيطرة على 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك بطرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن "تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا"، مضيفا "إننا نجحنا في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخرا، كما تم القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار المحجوب، إلى أن القوات المسلحة اتبعت نمطا جديدا في عملياتها التعبوية، مضيفا: "ننفذ حاليا كمائن مباشرة وغير مباشرة للقضاء على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة"، مشددًا على أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية الخطرة في عملياتها العسكرية.