محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش المرشحة بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا، بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية لاتخاذ اللازم تجاه إزالة الأشجار الموجودة على قطعة أرض سيقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي .

كما تفقد "رحمي" منطقة سبرباي، للوقوف علي مدي الالتزام بالإجراءت الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل على فض التجمعات حفاظًا على صحة سلامة المواطنين.

شارك في الجولة عادل داوود رئيس حي أول، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.