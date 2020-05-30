البرلمان التونسي على موعد مع محاسبة الغنوشي على تجاوزاته 3 يونيو

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي جمع 80 ألف توقيع مرشحة لتصل لأكثر من 100 ألف توقيع على عريضة شعبية لمطالبة البرلمان بسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، حسبما رود في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن البرلمان التونسي حدد جلسة 3 يونيو لمحاسبة "الغنوشي" على تجاوزاته وستتم مساءلة الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا بعدما أجج الغنوشي غضبا واسعا في تونس بعد إقدامه على تهنئة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج على ما اعتبره "انتصارا" في ليبيا في إشارة إلى الانسحاب التكتيكي للجيش الليبي من قاعدة الوطية بعد تدخل تركيا في المعارك ودعم ميليشيات الوفاق.

وأشار التقرير، إلى أن القوى السياسية التونسية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي لليبيا وتعتبر التدخل في ليبيا يمس بالأمن القومي التونسي وأمن المنطقة واعتبروا تدخل الغنوشي توريطا لتونس في النزاع الليبي إذ أدانت 7 أحزاب سياسية ذلك الاتصال الهاتفي واعتبرت خطوة الغنوشي تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها إلى جانب تنظيم الإخوان وحلفائه.