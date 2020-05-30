ذبحة صدرية ووفاة وكورونا.. 3 أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

3 أحداث سيطرت على الوسط الفني والسوشيال ميديا خلال أسبوع، كان آخرها وفاة الفنان حسن حسني، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى، وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلى أن فارق الحياة.

الحدث الثاني كان إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفي العزل في الإسماعيلية، وخلال فترة احتجازها بالمستشفي، ظهرت شائعات وفاتها، لتؤكد أنها بخير وتتلقى العلاج اللازم فترة العزل.

الفنان حمدي الوزير، تعرض قبل أيام، لوعكة صحية مفاجئة، حيث كشفت التحاليل والأشعات عن معاناته من ذبحة صدرية، أجرى على إثرها قسطرة في القلب، وتركيب دعامة بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، ليظهر ويطمأن الجمهور أنه بخير، وسيستأنف نشاطه الفني بعد فترة نقاهة بسيطة.