سوناطراك الجزائرية تستحوذ على 51% من خط أنابيب "ميدغاز" إلى أوروبا

قالت شركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم السبت، إنها أصبحت مساهما رئيسيا في خط أنابيب "ميدغاز" بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 19.10%، من "سيبسا" الإسبانية.

وأضافت "سوناطراك" في بيان، أن الاتفاق رفع حصتها إلى 51%، بينما تملك مجموعة "ناتورجي" الإسبانية للطاقة 49%، من خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى إسبانيا.

ولم تفصح "سوناطراك" عن التفاصيل المالية للاستحواذ على الحصة في خط الأنابيب الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 8.2 مليار متر مكعب سنويا.

وقال البيان، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الشركة بذلك ”تعزز مكانتها كمورد رئيسي وموثوق للغاز الجزائري للعملاء في أوروبا“.