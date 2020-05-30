إطلاق صاروخ "سبيس أكس" بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية بحضور ترامب

أطلق صاروخ "سبيس أكس" "SPACEX" وعلى متنه رائدا فضاء بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل في وقت سابق، اليوم، إلى مركز كينيدي للفضاء لحضور الحدث التاريخي لإطلاق رحلة "سبيس أكس"، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في نبأ عاجل، ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل.

وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لسبيس إكس في الساعة 03: 22 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة 09:22 مساءا بتوقيت القاهرة، لينقل رائدي الفضاء دوج هيرلي وبوب بنكين إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة مدتها 19 ساعة.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري خلالها نقل أمريكيين إلى المدار باستخدام مركبات فضاء تجارية تملكها وتديرها شركة خاصة وليس ناسا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في وقت سابق، اليوم، انه في محاولة ثانية تعيد شركة سبيس إكس تكرار محاولة إرسال رائدي فضاء أمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضحت "سكاي نيوز"، أن منصة الإطلاق هي نفسها التي استخدمت لإطلاق آخر مكوك فضاء ترسله ناسا بقيادة هيرلي في 2011، ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

وأشارت توقعات الأرصاد الجوية في وقت سابق، إلى طقس غير مستقر قد يحول دون إطلاق المهمة الفضائية، وهي الأولى لإرسال رواد فضاء انطلاقا من أراض أمريكية منذ تسع سنوات، بعد إلغاء المحاولة الأولى الأربعاء الماضي وذلك قبل الإطلاق بنحو 17 دقيقة.