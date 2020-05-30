حسني: تطبيق "صحة مصر" سيحل أزمة الضغط على الخط الساخن "105"

علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، على عدم الرد السريع عند الاتصال بالخط الساخن 105 للمتخوفين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن التطبيق الجديد "صحة مصر" يساعده في الوصول لأقرب مستشفى دون الحاجة للانتظار.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن افتتاح المستشفيات الجديدة سيكون أمام كل الناس مستشفيات قريبة لهم ومشاهد الازدحام لن تتكرر ولن ينتظر التوزيع الجغرافي.

وحول عدم جاهزية سكان القرى والمحافظات لاستخدام تطبيق "صحة مصر"، قال: "اتجاه أصحاب الهواتف الذكية لاستخدام التطبيق يقلل الضغط على الخط الساخن ويتيح لسكان القرى والنجوع في المحافظات استخدام الخط الساخن".