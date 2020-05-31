 مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس: قطر وتركيا تشتريان ذمم صحفيين أمريكيين

قالت داليا العقيدي مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس الأمريكي إن قطر وتركيا تشتريان بعض الإعلاميين والصحفيين الأمريكيين وبعض المنظمات الإسلامية التي تتخذ حقوق الإنسان ذراعا لها، وهذا ليس سرا على الإطلاق.

وأضافت العقيدي خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الصحفيين والسياسيين توجه لهم دعوات للذهاب للدوحة ويتقاضون رواتب شهرية من الحكومة القطرية، "أقسم بالله الصحفيين الأمريكان يتلقون أموال من قطر عن طريق الجزيرة وبعض المؤسسات الأخرى، ويتلقون الهدايا والرشاوى.

وتابعت العقيدي أن الجماعة الإرهابية والإخوان كانت إدارة أوباما تفضلهم، بالإضافة لأنه تم تعيين شخصية مؤيدة للجماعة الإرهابية بمنصة كبيرة على فيس بوك، بالإضافة لشراء والدفع من أجل جائزة نوبل "نعاني في أمريكا من الإخوان وتأثيرهم والأموال التي تغدقها قطر ونحاول محاربة هذه الأفعال".