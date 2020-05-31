متألقون رغم كورونا.. حفلات النجوم "أون لاين" تتصدر التريند

لاقت حفلات الأون لاين والتي أطلقها المطربون خلال أيام عيد الفطر المبارك عبر قنواتهم الخاصة باليوتيوب بدون جمهور بسبب فيروس كورونا نجاحا كبيرا لم يتوقعه أحد وتصدرت هذه الحفلات التريند.

حفل الكينج محمد منير تصدر التريند، حيث أحيا منير الحفل داخل حديقة فيلته وطمأن في بداية الحفل جمهوره على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها، خلال الأسابيع الماضية والتى على إثرها تم نقله إلى المركز الطبي العالمي.

ولاقى بكاء منير، أثناء غنائه أغنيته الشهيرة حدوتة مصر، صدى كبيرا على السوشيال ميديا.

نانسي عجرم هي الأخرى تصدر حفلها التريند حيث أقامت حفلها الغنائي في حديقة فيلتها بعد أن كانت رافضة للفكرة بسبب خوفها من فيروس كورونا بسبب اختلاطها بالفرقة ولكن بناء على طلب الجمهور قررت عمل حفل داخل منزلها باتخاذ الإجراءات الاحترازية.

أيضا المطربة نجوي كرم هي الأخرى أجرت حفلا غنائيا داخل حديقة فيلتها باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للفرقة قبل الحفل وكان يبدو ديكور الحديقة وكأنه مسرح حقيقي.

الفنان محمد عبده هو الآخر قدم حفلا غنائيا ناجحا جدا بعد فتره غياب طويلة بسبب اكتئاب بسيط أعلن عنه ابنه ناتج عن الظروف التي تحدث في العالم حاليا.

المطربة أنغام قدمت حفلا ناجحا على مسرح الصوت والضوء بدون جمهور ولكنه تصدر التريند ولاقى صدى كبيرا على السوشيال ميديا.

وأيضا المطرب تامر حسني قدم هو الآخر حفلا ناجحا على مسرح الصوت والضوء بدون جمهور وكان له صدى كبير على السوشيال ميديا.