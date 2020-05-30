 إيران توبخ واشنطن لمقتل مواطن أمريكي من أصل إفريقي في منيابوليس

وجهت إيران توبيخا شديد اللهجة للولايات المتحدة بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد بمدينة منيابوليس بعدما ضغط شرطي بركبته على عنقه الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قال فيها: "لا يعتقد البعض أن حياة السود مهمة"، مستخدما وسم "بلاك لايفز ماتر" أو "حياة السود مهمة".

وأضاف ظريف: "ولمن يعتقد أنها مهمة لقد تأخر كثيرا أن يشن العالم بأسره حربا على العنصرية.. حان الوقت لعالم ضد العنصرية".

وتابع ظريف قائلا: "الحكومة الأمريكية تبدد موارد مواطنيها سواء بمغامراتها في آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية"، مستخدما الصياغة نفسها التي اتبعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة بعث بها إلى المحتجين في شوارع إيران عام 2018.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نددت بمقتل جورج فلويد الأعزل في منيابوليس في واقعة أثارت احتجاجات في مدن أمريكية تحول بعضها إلى العنف.

وأدان بيان للوزارة ما وصفه "بالقتل المفجع للسود والتمييز العنصري القاتل في الولايات المتحدة".

وقالت الوزارة، إن "أصوات المحتجين يجب أن تُسمع... وقمع الأمريكيين المعذبين يجب أن يتوقف فورا".

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال مظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، احتجاجا على مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم في الولاية عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه المواطن وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته بشدة على عنقه، حتى اختنق ومات.