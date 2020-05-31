"فراق مكتوب علينا".. علاقات تامر عاشور بين "الطلاق وفسخ الخطوبة"

لا يعمر الفنان تامر عاشور، في أي علاقة عاطفية يدخل فيها، ففي خلال ثلاث سنوات، طلق عاشور زوجته وفسخ خطوبته مرتين، وكأن أغنياته الحزينة أصبحت لسان حال حياته.

الزيجة الوحيدة

تزوج تامر عاشور مرة واحدة خلال حياته وكانت من السيدة سمر أبو شقة فى نهاية عام 2017، وأقام حفل زفاف كبير حضره عدد كبير من نجوم الغناء أمثال محمد حماقي ورامي جمال.

انفصل الزوجان سريعا بعد أقل من شهر من الزواج وأشار عاشور فى ذلك الوقت إلى أن سبب الانفصال يعود لعدم وجود تفاهم بينهم.

ولكن هناك أخبارا أشارت إلى أنهما عادا مرة أخرى لبعضهما البعض وبالتحديد منتصف عام 2018 حينما حضر عاشور وسمر عقد قران الفنانة شيماء سيف ونشرت وقتها خبر عودتهما.

ولكن سرعان ما حسم الأمر بالانفصال بعد أن انجبت سمر ابنتها الأولى من عاشور واطلق عاشور عليها اسم أيام نسبة لألبومه الغنائي الذى اصدر فى ذلك الوقت.

فسخ خطوبة

منتصف عام 2019، أعلن تامر عاشور ارتباطه بملكة جمال السياحة المصرية فى ذلك الوقت دارين حلمي، وفي اقل من شهرين كان قد اعلن انفصاله عنها بدون سبب محدد.

وعادت العلاقة مرة أخرى فى نوفمبر من عام 2019، وبعد أقل من 6 أشهر، عادت دارين وأعلنت فسخ الخطوبة للمرة الثانية.