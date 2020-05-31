  السودان: تسجيل 279 إصابة جديدة بـ كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 279 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و29 وفاة، 20 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أمس السبت، عن التقرير الوبائي ليومي أمس الجمعة وأمس الأول الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 197 اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 4800

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين في السودان إلى 4800حالة، بينها 262 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى1272شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.