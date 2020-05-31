بالصور.. فتح أبواب المسجد النبوي لاستقبال المصلين لأول مرة منذ إغلاقه

جرى في الساعات الأولى من اليوم الأحد، فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادا لاستقبال المصلين في صلاة الفجر.

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي، على موقع "تويتر"، صورًا رصدت لحظات فتح أبواب المسجد النبوي من جديد، بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت استعدادات المسجد النبوي لاستقبال المصلين، عقب قرار المملكة بإعادة فتح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، تنفيذاً لأمر بفتح جميع المساجد اليوم الأحد، ما عدا الواقعة بمدينة مكة المكرمة.

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بيانًا يوم أمس السبت، أوضحت فيه أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم بمختلف مساجد وجوامع مناطق المملكة أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية وبمشاركة علماء ودعاة وأئمة المساجد والجوامع بمناطق المملكة لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.