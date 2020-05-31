برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 5 محافظات

يترقب أولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، خاصة بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

تستعرض "الوطن" كيفية الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية، في السطور التالية..

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة من خلال الضغط هنـــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020 بنسبة نجاح 99.71%، حيث بلغ عدد المتقدمين 149152 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 147833 طالبا وطالبة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادي من خلال الضغط هنـــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019.

بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي مشاركة 84625 طالبا وطالبة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية من هنــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 %، ونسبة 80.50 % للإعدادية المهنية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط من هنــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019-2020 بنسبة نجاح بلغت 99.5%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان من هنــــا.