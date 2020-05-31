بسبب "سلك الثلاجة".. مصرع ربة منزل صعقتها الكهرباء في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها بصعق كهربائي من "سلك ثلاجة كهربائية"، بمنزلها بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، نُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سيدة.ع.س" (45 عامًا - ربة منزل - وتقيم بناحية الأحايوة غرب) جثة هامدة إثر صعق كهربائي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال زوجها "علي.ا.ع" (46 عامًا - عامل)، قرر أنَّه في أثناء قيام زوجته ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالثلاجة الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاتها، نافيًا وجود أي شبهة جنائية.

بمعاينة الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنَّ سبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.