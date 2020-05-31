إنهاء تركيب محولات كهرباء محطة رفع الصرف الصحي بمركز ومدينة أبوصوير

أعلن سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير، الانتهاء من تركيب محولات الكهرباء وإطلاق التيار الكهربائي بمحطة رفع الصرف الصحي بمدينة أبو صوير حيث أن المحطة الآن جاهزة للتشغيل، وجارٍ تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الكبرى بالشوايشة.

وأشار النخيلي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أنه يتم حاليا الانتهاء أعمال صيانة الكهرباء بطريق بر أيسر السكة الحديد بمدينة أبوصوير، والانتهاء من أعمال رفع القمامة اليومية بمناطق الجرايشة والإمام الشافعي بالمدينة، ورش وتعقيم مبنى الوحدة المحلية لقرية أبو صوير البلد، وتهذيب المسطح الأخضر بمدخل قرية أبوصوير البلد المشروع، وأعمال الجمع المنزلي للقمامة بقرية الواصفية، وتكثيف أعمال النظافة بكل القطاعات بالمدينة للوقاية من كورونا.

وأوضح النخيلي أن هناك تشديدات بمنع دخول أي مواطن المؤسسات الخدمية إلا بعد ارتداء الكمامة كشرط أساسي للتواجد في الإدارات ومتابعة السائقين والمتعاملين مع الجمهور لحماية المواطنين من الإصابة.