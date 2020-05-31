اسكتلندا تدعو للحذر الشديد أثناء تخفيف قيود كورونا

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، إن أي تخفيف لإجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا يجب أن يجري بحذر شديد.

وأضافت ستيرجن، اليوم، أنها تتفق مع رأي العلماء القائل إن أي تخفيف لإجراءات العزل العام المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا يجب أن يجري بحذر شديد، وذلك بعد أن قال بعض مستشاري الحكومة إن بريطانيا تتحرك بسرعة كبيرة في رفع القيود، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد بأن الساسة لم يعودوا يتبعون النصائح العلمية، قالت ستيرجن لقناة سكاي نيوز: "أتفق مع الرأي الذي تم التعبير عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه يجب علينا توخي الحذر الشديد، هذا الفيروس لم يختف، ولا يزال هناك خطر كبير من احتمال خروجه عن السيطرة مرة أخرى".