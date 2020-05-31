مد أجل الحكم على 16 متهمًا بالانضمام لـ"جبهة النصرة" لـ 21 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، مد أجل الحكم على 16 مُتهمًا بالانضمام لـ"جبهة النصرة"، لجلسة 21 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد، التي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.