جامعة حلوان تقدم لأعضائها نصائح عن الكمامات وأنواعها وكيفية ارتدائها

بعد إلزام جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، كل أعضاء المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بإرتداء الكمامة، وكذلك حظر دخول أي فرد من منسوبي الجامعة أو من خارجها لأي منشأة من منشآت الجامعة سواء الإدارة والكليات والمستشفيات الجامعية أو أي وحدة أخرى من وحدات الجامعة دون ارتداء الكمامة.

قدمت إدارة الطب الوقائي بالجامعة مجموعة من النصائح لأعضاء الجامعة عن أهمية الكمامة وكيفية ارتداءها واستخدامها ونزعها والتخلص منها وأنواع الكمامات.

كما أعطت إدارة الطب الوقائي بعض النصائح حول كيفية ارتداء الكمامة جاء فيها:

ـ قبل ارتداء الكمامة أفرك يديك بمطهر كحولي أو إغسلهما بالماء والصابون.

ـ غطي الفم والأنف بالماسك وتأكد من وضعها بإحكام على وجهك بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والماسك.

ـ تجنب لمس الكمامة أثناء ارتداءها وفي حالة لمسها إغسل يديك بالماء والصابون أو افركها بمطهر كحولي.

ـ تخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتدي أخرى جديدة.

ـ لا تستخدم الماسكات الوحيدة الاستعمال مرة أخرى.

ـ عند خلع الماسك انزعه من الخلف ولا تلمس سطحها الخارجي وتخلص منها على الفور بالقائها في سلة المهملات وإغسل يديك بالماء والصابون أو أفركها بمطهر كحولي.