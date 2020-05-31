الفلاحين ترفض قرار "الري" بفرض غرامة تبديد مياه على المزارعين

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، قرار وزارة الري والموارد المائية، بفرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث وخالفت التخصيص وذلك بداية من 2021.

وطالب محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين، وزارة الري، بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث، ليتسنى التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقا لسياسة ترشيد المياه.

وأوضح أنّ قرار فرض غرامة تبديد مياه للأراضي بداية من العام المقبل 2021، لا يعطينا الوقت الكافي لتقنين أوضاعنا، ويجب مد تلك المهلة عامين أو 3 أعوام على الأقل، لتوفيق أوضاعنا وإدخال الري الحديث.

وقال نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، إنّ هناك إقبالا من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث، خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000 جنيه للفدان وترد على سنتين دون فوائد، لذلك يتوجب مد مهلة فرص الغرامة، مشيدا باستمرار جهود الوزارة لمواجهه التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل.

ولفت إلى التأكيد على اتخاذ الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات علي كل منافع الري وتحويل المتعدين إلي النيابة العسكرية .

وطالب نقيب الفلاحين، وزارة الري، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والفلاحين، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية ولجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها.