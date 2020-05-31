تشييع جثمان أحد شهداء سيناء بمسقط رأسه بالبحيرة

شيع أهالي قرية محمد متولي الشعراوى، التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، جثمان الشهيد جندي أحمد عبدالكريم عبدالحميد عبدالعال، لمثواه الأخير، والذي استشهد أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بسيناء.

شهد الجنازة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقة اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والعميد محمد شرف المستشار العسكرى، والعميد أحمد عادل حسانين من قيادات الجيش الثانى، والمهندس راضى عمار، رئيس مدينة أبو المطامير.

وقدم اللواء هشام آمنة، والحضور واجب العزاء لوالدي الشهيد ولذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

وأكد أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة.

وأشار إلى أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمناً مطمئناً، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائماً الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان .

وأشار اللواء المحافظ، إلى أنه سيتم إطلاق اسم الشهيد على أحد رموز مسقط رأسه تخليدا لذكراه وبطولته.

واحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفاً بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.