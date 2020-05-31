النائب عماد محروس يطالب بتشكيل لجنة لرصد مخالفات "جراند سيتي"

طالب اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب، من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشكيل لجنة هندسية لفحص جميع المخالفات داخل كمبوند جراند سيتي بزهراء المعادي.

وأكد على أن هذا المشروع تحول إلى مأوى للكلاب الضالة ولأكوام القمامة التي تحيط به من كل جانب، وقال محروس في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه لاتوجد رقابة من أي جهة على هذه المشروعات التي يقوم أصحابها باستغلال قاطني الوحدات بها أسوأ استغلال دون تقديم أي خدمات لهم.

وأوضح أن هناك العديد من أصحاب المناصب السابقة الذين يحصلون على عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا للإشراف على هذه المشروعات دون القيام بأي عمل، ولكن يستغلهم صاحب المشروع لإنهاء مصالحه مع مختلف الجهات بالدولة، مؤكدا على أنه على سبيل المثال من يشرف على مشروع جراند سيتي ليس له أي عمل سوى أن يجلس في مكتبه المكيف وأصبحت الشوارع الداخلية للمشروع في حالة يرثى لها وأصبحت كلها مطبات عشوائية وغالبية السيارات تقف في أماكن غير مسموح بالوقوف فيها على الإطلاق لدرجة أن هذه الشوارع أصحبت للأسف الشديد لاتصلح لسير المواشي بها رغم أن هذا المشرف ومن معه يحصلون على أموالهم من ودائع السكان.

كما طالب اللواء عماد محروس بمواجهة اللجنة لجميع التراخيص الخاصة بإنشاء الأبراج داخل هذا المشروع، خاصة أن المشرفين على المشروع ومن قاموا بتشييده غيروا في ملامحه واستغلوا العديد من ممتلكاته في غير الأغراض المخصصة لها طبقا للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة.

وقال اللواء عماد محروس إن هناك آلاف الأطنان من أكوام ردش ومخلفات المباني والزبالة التي تلقى يوميا في جميع الشوارع والمناطق المحيطة بمنطقة جراند سيتي وأصبحت كالجبال، ولم تتحرك محافظة القاهرة أو حي البساتين لمنع هذه الكوارث ناهيك عن اعتزام رئيس حي البساتين إنشاء شادر للمنتجات المختلفة "خضراوات، أسماك، لحوم"، ومنطقة للحمامات العمومية، ضاربين عرض الحائط بالطابع الخاص للمنطقة كونها منطقة استثمارية بها العديد من الخدمات المختلفة، وأنهم ليسوا في احتياج لمثل هذه الإنشاءات غير المدروسة من قبل حي البساتين والمحافظة.

ونبه على أن هذا الأمر سوف يحول المنطقة إلى منطقة عشوائيات أخرى وسيزيد من التلوث بمختلف أنواعه سمعي و بصري، فضلًا عن التلوث البيئي الناتج عن أنشطة هذه الأكشاك، مضيفا: "مع كل أسف، هذا الأمر ثبت ضرره البيئي وفشله في مناطق قريبة جدا، على سبيل المثال في منطقة الشطر 13 بنفس المنطقة، وفي مشروع بيتشو "آخر شارع السعادة نفسه".

وحذر النائب عماد محروس من إقدام حي البساتين لاتخاذ هذه الخطوة الكارثية، خاصة أن هايبر كارفور على بعد أمتار قليلة من المنطقة، إضافة إلى أن خطوط الضغط العالي توجد داخل هذه المنطقة، مطالبا بإقالة رئيس حي البساتين.

وأكد على أنه كان يجب على رئيس حي البساتين إعطاء أولوية قصوى بنظافة المنطقة والعمل على إزالة القمامة المتراكمة بها، وكذلك أكوام مخلفات البناء وإتخاذ إجراءات رقابية وقانونية لمنع تكدسها مرة أخرى، خاصة أن القيادة السياسية كانت قد طالبت من الحكومة الاهتمام بهذا الموضوع خاصة خلال فترات الحظر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

واتهم النائب عماد محروس مسؤولى المحليات بأنهم يريدون تحقيق مصالح خاصة لهم من وراء هذا المشروع مطالبا بإنشاء حي جديد يسمى حي زهراء المعادي بدلا من تبعية هذه المناطق التي أصبحت ذات كثافة سكانية كبيرة لحي البساتين الذي أصبح جميع قياداته فاشلين وعاجزين عن حي مشكلات منطقة البساتين‏، على حد وصفه.