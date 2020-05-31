طلب إحاطة حول إجراءات "الشباب والرياضة" بشأن المخالفات المالية للاتحاد

تقدم النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرالشباب والرياضة، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن المخالفات المالية التي كشفتها الجهات الرقابية في عمل الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء في عهد اللجنة الحالية أو مجلس إدارة الاتحاد السابق.

وأوضح نبيل أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا إلى اتحاد كرة القدم، بشأن وجود بعض المخالفات من عدد من الفرق، وطالبت مسؤولي الاتحاد بضرورة تقديم المستندات اللازمة للرد على هذه المخالفات، من بينها تعيين بعض شباب الألتراس من قبل اتحاد الكرة، ووجود مخالفات في الدورات التدريبية للحكام، وتعيين أحد مدربي المنتخب الأولمبي بنادي وادي دجلة، وكذلك عمل إداري المنتخب الأولمبي في المملكة العربية السعودية، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأضاف نبيل: "شكل وزيرالشباب والرياضة لجنة للتحقيق في المخالفات المالية التي رصدتها الجهات الرقابية، وأرسل الوزير خطابًا يعلن فيه رفضه تعيين 23 موظفا جديد في المركز الإعلامي للاتحاد، بتوصية من هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق، لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية، بعد ان تلقى الوزير شكاوى بأن فضل سبق أن عين عددا ضخما في المركز الإعلامي لبطولة الأمم الإفريقية، التي نظمتها مصر العام الماضي، والذين تقاضوا أجورا دون القيام بأي عمل، بحسب الشكاوى".

وأشار نبيل أن الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أعلن رصد عدد ضخم من المخالفات التي ارتكبها الاتحاد المصري، سواء في عهد اللجنة المعينة حاليا برئاسة عمرو الجنايني أو المجلس السابق، ورصد الجهاز عددا من المخالفات المالية منها عدم تحصيل سلفة كان "خافيير أجيري"، مدرب منتخب مصر السابق، قد حصل عليها ولم يردها، وتبلغ 338 ألفًا و750 جنيهًا.