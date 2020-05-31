نائبة تعرض نظرة شاملة عن إنترنت الأشياء في مؤتمر روتاري شمال أفريقيا

شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ضيفة شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر الروتاري لشرق أفريقيا الذي عقد عن بعد أون لاين، وكان مقررا عقده في أوغندا، لكن بعد تفشي فيروس كورونا أصبح ونلاين.

وألقت عازر كلمة عن خصوصية إنترنت الأشياء، استعرضت خلالها نظرة شاملة للإنترنت، ومؤشرات استخدامه خلال السنوات المقبلة، وتطبيقاته المختلفة، كما تطرقت للمخاوف من الناحية الأمنية والخصوصية، وأبرز التحديات المتعلقة بأمن إنترنت الأشياء، وأفضل الطرق التقليل من المخاطر.