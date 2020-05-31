محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.35%

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الأحد، بعادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، حيث اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2019 /2020 بنسبة نجاح 99.35%، إذ بلغ عدد المقيدين 25857 طالبا وطالبة نجح منهم 25688.

واعتمدت المحافظ أيضاً نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين والشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%.

وفي سياق متصل، تقدمت عوض، بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم عن الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريًا لـ8 طلاب تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهري ومقبول، وذلك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتناول اللقاء أيضاً الوقوف على تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر انعقادها بدءًا من 21 يونيو المقبل، بالإضافة إلى أعمال تطهيرها وتعقيمها و كذلك عملية إنتاج الكمامات الواقية التي تقوم بها عدد من المدارس الفنية بالمحافظة وفقاً للمواصفات التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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