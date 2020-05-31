صور.. الآلاف يشيعون جنازة شهيد الجندي أحمد أسامة بالدقهلية

شيع الآلاف من قرية المركزية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الشهيد الجندي أحمد أسامة محمد السيد، والذي استشهد في حادث الإرهاب الغاشم على سيناء، أمس.

شارك في تشييع الجنازة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وأدي أهالي القرية صلاة الجنازة علي الشهيد والجثمان علي سيارة الإطفاء من شدة الزحام، وانطلقوا بها بعد ذلك إلى مقابر القرية وسط هتافات ضد الإرهاب الغاشم، والمطالبة للقصاص للشهداء.

وأبلغ رئيس مركز بلغ لأسرة الشهيد عزاء الدكتور أيمن مختار، وأكد أننا جميعاً نقدر الموقف البطولي للشهداء وأن جميع أجهزة الدولة والقوات المسلحة لن تترك أبنائها الشهداء وذويهم وهذا واجبنا نحو من ضحو بأرواحهم من أجل الوطن ومن أجل أن تحيا مصر وشعبها بأمن وأمان واستقرار.

يذكر أن محافظة الدقهلية شيعت اليوم، 3 شهداء وهم الشهيد النقيب إبراهيم رأفت إبراهيم الشربيني، بقرية تاج العز مركز تمي الأمديد، والشهيد الجندي علي السيد الشربيني، بعزبة العيسوى التابعة لقرية ميت علي مركز المنصورة، بالإضافة إلى الشهيد الجندي أحمد أسامة محمد السيد.