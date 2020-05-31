محافظ دمياط تتابع أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من المناطق بمدينة الروضة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الجولة التي أجرتها، اليوم الأحد، بمدينة الروضة، بمرافقة اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، عمليات الرصف الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وتفقدت المحافظ، أعمال الرصف بالأسفلت لشارع الحصار القبلي بطول 400 متر، وكذلك ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى به ببلاطات الإنترلوك، حيث أكدت على محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة بعمل بلدورات وإنشاء أرصفة على جانبي الطريق و بالوعات لصرف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة موجهة بالالتزام التام بالمواصفات والمعايير الفنية في هذا الشأن.

وتابعت محافظ دمياط، أعمال رصف طريق الحصار الغربى الموازي لطريق 191، والذي يتم تنفيذه على جزئين حيث يتضمن الجزء الأول من ميدان الكباس إلى مدخل المدينة بطول 800 متر و الجزء الثاني ابتداءً من مدخل المدينة إلى كوبري أبو موسى بطول 400 متر، إذ ناقشت المحافظ آليات تخطيط المنطقة الموازية للشارع أعلى تغطية الترعة وإمكانية إنشاء رامبات بالممرات المتقاطعة بها لتسهيل الحركة على متحدي الإعاقة، مؤكدة على إتمام تنفيذ كافة الأعمال المُتفق عليها وفقاً للجدول الزمنى المحدد.