"الوطنية للإعلام" تتعاقد مع مركز السكة الحديد الطبي لعلاج مرضى كورونا

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بالهيئة، بدراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات تقدم خدمات تشخيص وعلاج مرض كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية متميزة للعاملين بها.

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان صحفي، إنه جرى إبرام تعاقد مع المركز الطبي لسكك حديد مصر، يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين من فحوصات وعلاج، والعزل بالمركز الطبي لمن تستدعى حالته الدخول للرعاية أو العزل المنزلي، ويوفر المركز فريق طبي للمتابعة والتواصل مع المريض في أثناء فترة العزل المنزلي لمتابعة الحالة.

وتابعت الهيئة الوطنية للإعلام، أنَّه سيتم الاستقبال والتعامل بالمركز الطبي مع الحالات المصابة من خلال تقديم الكارنيه الذي يثبت تبعية العاملين للوطنية للإعلام أو بخطاب تحويل من الرعاية الطبية.

كما كلف "زين"، بأن يتم بشكل عاجل عقد بروتوكولات طبية جديدة مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الإصابة بمرض كورونا، وتتحمل الهيئة الوطنية للإعلام تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على سلامة وصحة جميع العاملين ودعماً لأبنائها في تلك الفترة متمنياً السلامة والشفاء للجميع.