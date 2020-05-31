دينا: "سلطانة المعز" قدمني للجمهور بشكل مختلف عن سابق أعمالي

أبدت الفنانة دينا سعادة بالغة إزاء الأصداء التي تلقتها عن مسلسلها الأخير "سلطانة المعز"، الذي عُرض في دراما رمضان المنقضي.

وقالت دينا، لـ "الوطن"، إنَّ شخصية "كريمة" كانت مختلفة عن سابق أدوارها، وقدمتها للجمهور بشكل جديد وفقاً لآرائهم، مضيفة أنَّها لم تتردد في قبول العمل بسبب جودة السيناريو ووجود نجمة بقيمة غادة عبدالرازق، بحسب قولها.

وتابعت: وجود المخرج محمد بكير حمسني لهذه التجربة، خاصة أنني تعاونت معه في مسلسل "حواري بوخارست"، وحققنا نجاحاً كبيراً معاً في حينها.

ويشارك في بطولة "سلطانة المعز" محمود عبدالمغني، حسن حسني، محمد لطفي، رنا رئيس، كريم الأبنودي، طاهرة، محمود البزاوي، من تأليف إياد إبراهيم.