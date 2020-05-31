البورصة السعودية تسجل مكاسب قوية مع بدء تخفيف القيود في المملكة

أغلقت سوق الأسهم السعودية على مكاسب قوية، اليوم، بعد أن خففت المملكة إجراءات العزل المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وصعدت البورصة السعودية، التي فتحت بعد عطلة لخمس جلسات، 2.3% لتصل إلى 7213 نقطة، مع تقدم 7% لسهم "البنك الأهلي التجاري"، أكبر بنوك المملكة، وسهم مصرف "الراجحي" 2.7%، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبدأت المملكة تخفيف القيود على الحركة والسفر بعدما فرضت إجراءات صارمة منذ أكثر من شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة السعودية إلغاء القيود على 3 مراحل، لتصل إلى رفع حظر التجول كليا، باستثناء مكة المكرمة، وذلك بدءا من 21 يونيو.