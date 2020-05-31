إيساف عن فرح أكتوبر: لم أخرق الحظر

أحدثت مشاركة الفنان إيساف، في حفل زفاف المصور شريف قمر، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامه بالغناء في فيلا بالحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر، والتي رآها البعض مخالفة صريحة لإجراءات التباعد الاجتماعي، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال إيساف لـ"الوطن": "أنا لم أخترق تعليمات الحظر، لأن الفرح كان في فترة الظهيرة، في حين الحظر يبدأ من الساعة الثامنة".

وأضاف: "شريف قمر صديق عمري، ولو كنت مريض أو أعاني من أي أزمة كان لا بد أساند صديقي فى ليلة عمره، وهي الليلة التي لا تتكرر".

وتابع: "أنا لم أحيي الفرح، ولم أتقاض أجرا على مشاركتي، وكل ما فعلته هو أنني غنيت أغنية بدون فرقة، وسط الحضور الذي كان مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين للغاية من العروسين".