ماريان عازر ضيف شرف ومتحدث رئيسي في روتاري شرق أفريقيا

شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب و المرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كضيف شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر الروتاري لشرق أفريقيا، والذي عقد عن بعد "أون لاين"، حيث كان مقررًا عقد المؤتمر في أوغندا، قبل تفشي فيروس كورونا.

وألقت"عازر"، كلمة عن خصوصية "إنترنت الأشياء"، واستعرضت نظرة شاملة حول مؤشرات استخدامه خلال السنوات المقبلة، وتطبيقات المختلفة كما تطرقت الي أهم المخاوف من الناحية الأمنية، والخصوصية، وذكرت العديد من الهجمات التي تمت خلال السنوات الماضية، كما تطرقت إلى أهم التحديات المتعلقة بأمن انترنت الأشياء.

واختتمت كلمتها بعرض أفضل الطرق التقليل من المخاطر،مشيرة إلى أن محافظ المنطقة الروتارية التي استضافت المؤتمر، قد اختارت هذا الموضوع لتوعية الحضور بالمخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وضرورة توخي الحذر.