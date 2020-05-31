غلق سنترال بنها الرئيسي بعد ظهور حالتي كورونا

أعلنت منطقة تليفونات القليوبية غلق سنترال بنها الرئيسى بشارع سعد زغلول بمدينة بنها لمدة 14 يوما بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة عقب ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا بين العاملين به.

قال المهندس محمد عطية مدير منطقة تليفونات القليوبية، إنه تقرر غلق السنترال نتيجة ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا من العاملين بالسنترال، مشيرا إلى أنه سيتم الغلق كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيبروس بين العاملين والمترددين على السنترال.

أشار عطية، إلى أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة بجميع أنحاء السنترال كإجراء للحد من انتشار الفيروس كما تم التنبيه على العاملين بالسنترال بالعزل المنزلي تحسبا لوقوع أية إصابات بينهم نتيجة مخالطة المصابين بالسنترال والإبلاغ فور ظهور أية أعراض اشتباه للإصابة بالفيروس.