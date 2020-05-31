قومي الإعاقة: النائب العام استجاب لبلاغ بشأن ترويع طفل معاق

وجه الدكتور أشرف مرعي ، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على سرعة استجابته بالتحقيق في البلاغ الذي تقدم به المجلس صباح أمس، بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوي الإعاقة باستخدام كلب، بعد الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم الماضيين، وإصداره قرارا بفتح تحقيق فوري وعاجل واتخاذ كافة الطرق القانونية لمحاسبة المتسببين في الواقعة، كما وجه المجلس الشكر إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية لتمكنهم من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة في ظرف ساعات قليلة.

وقال "مرعي"، إن تحرك الأجهزة المعنية واتخاذها كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام يمثل تفعيلا حقيقيا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واهتمام السلطة القضائية ممثلة في النائب العام، والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بإنفاذ حقوق ذوي الإعاقة الواردة بالقانون والمواثيق الدولية.

وقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في بيانه التحية لوعي المواطن الذي كان أول المعترضين على السلوك المشين بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الفيديو المتداول، وناشد المجلس كافة الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك حال رصدهم لأية تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لحماية وصون كرامة وإنسانية مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة.