بعد عودة النشاط رسميا.. تعرف على عناوين مكاتب العمل بالبحر الأحمر

تواصل "الوطن" تقديم خدمة نشر عناوين مكاتب العمل بالمحافظات، بعد عودة العمل رسميا لتقديم الخدمات للجمهور عقب انتهاء إجارة عيد الفطر، واليوم ننشر عناوين مكاتب العمل بمحافظة البحر الأحمر، وأرقام التليفونات الخاصة بها، وعددها 8 مكتبا، متنوعة ومتعددة الأنشطة وعادية، وذلك للتسهيل على القراء والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءت توظيفهم، أو الذين يبحثون عن وظائف بهذه المكاتب.

وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن العناوين المُحدّثة لمكاتب العمل والتشغيل بجميع المحافظات بأنحاء الجمهورية وأرقام التليفونات الأرضية والداخلية بها.

وقالت الوزارة إن مكاتب العمل بالمحافظات، منوط بها استخراج نموذج التشغيل وهو المعروف بـ"كعب العمل" للراغبين في الالتحاق بالوظائف بالقطاعين العام والخاص، والحصول على تراخيص العمل، وكذلك الإعلان عن الوظائف في الجهات والمؤسسات بالقطاع الخاص والتي تخطرها بها وزارة القوى العاملة.

- مكتب رأس غارب متعدد الأنشطة العنوان -رأس غارب - شارع الإذاعة -ت 3620018

-مكتب سفاجـا : العنوان سفاجا - بجوار بنك الإسكندرية -ت: 3251220

- مكتب القصيـر: العنوان القصير - خلف بنك مصر- ت 3330013

-مكتب مرسـى علـم : العنوان : مرسى علم-ت 3720438

- مكتب شـلاتيـن: العنوان : الشـلاتيـن - الغردقة- ذو نشاطين ( تفتيش وعلاقات )الدهار - شارع المصالح الحكومية-ت: 3550238

- مكتب الغردقة: تشغيل الدهار -العنوان : شارع المصالح الحكومية:ت 3546411

مكتب الغردقة للسلامة والصحة المهنية : العنوان :الدهار - شارع المصالح : ت: 3550238

-مكتب ادارة تراخيص الأجانب : ديوان عام المديرية- ت: 3546412