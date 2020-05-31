إصابة الإعلامية داليا أبو عمر بفيروس كورونا

قال أحد أفراد عائلة الإعلامية داليا أبو عمر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ تبين إيجابية التحليل منذ 4 أيام تقريبًا.

وأوضح المصادر في تصريحات إلى "الوطن"، أن "داليا" دخلت مرحلة الحجز المنزلي، وغرفتها تشبه غرفة الرعاية المركزة، إذ تتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي المعالج، مؤكدًا أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.

يذكر أن الإعلامية داليا أبو عمر كانت قد أطلقت مؤخرا مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "دلعيه يدلعك"، رصدت فيها حقوق الرجل داخل المنزل، وقدمت برامج إذاعية وتلفزيونية عدة.