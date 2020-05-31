تدشين كتاب تاريخ النظام القانوني في البحرين خلال العقود الأولى من القرن العشرين

ينظم مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين محاضرة وتدشين كتاب تاريخ النظام القانوني في البحرين خلال العقود الاولى من القرن العشرين : دراسة قانونية تاريخية وثائقيىة ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو في الساعة الثامنة مساء بتوقيت البحرين و يقدمها مؤلف الكتاب الدكتور علي فيصل الصديقي ، وضيف الجلسة الدكتور مال الله الحمادي ويديرها محمد يوسف النعار مدير ادارة الاعلام بالمركز ،وذلك عن بعد من خلال منصة مركز عيسى الثقافي الالكترونية على تطبيق ZOOMوتتضمن الفعالية كلمة ترحيبية من الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفةنائبرئيس مجلس الامناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، ويستعرض فصول الكتاب المؤلف الدكتور علي فيصل الصديقي ويقوم بالتعقيب ضيف الجلسة الدكتور مال الله الحمادي ثم يفتح باب النقاش . رابط التسجيل من هنــــا