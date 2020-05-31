لعدم وجود مدير.. غلق 5 صيدليات خلال حملة موسعة بكفر الدوار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد مرزوق، حملة موسعة للمرور والتفتيش على الصيدليات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بكفر الدوار.

وأسفرت الحملة التي أشرفت عليها نعمة شعيب، نائب رئيس المدينة، عن تحرير 6 محاضر متنوعة، وكذلك إغلاق 5 صيدليات "لعدم وجود مدير للصيدلية" واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "مرزوق" على استمرار الحملات للمرور على الصيدليات، لضبط الأسعار ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية، والتصدي لمحاولات استغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.