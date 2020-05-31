عاجل.. إصابة الفنانة نهال نبيل بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة والمطربة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الساعات الماضية.

وأعلنت الفنانة مي فاروق، خبر إصابة نهال عبر صفحتها الشخصية قائلة: "وادي خبر من أسوأ الأخبار اللي عرفتها، دعواتكم للجميلة حبيبتي نهال نبيل ومامتها بالشفاء، أصابهم الفيروس ربنا يزيح عنك حبيبتي ويشفيكي ويعافيكي انتي وماما أزمة وتعدي دعواتكم جميعا".

يذكر أن نهال كانت قد طرحت العام الماضي ألبوم غنائي بعنوان "مفاجأة" كما شاركت مؤخرا في إخراج كليب الفنانة أصالة "شامخ" واشتهرت نهال بتتر مسلسل سارة الذي كانت بطلته الفنانة حنان ترك.