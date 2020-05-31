"الصناعة" تعلن توفير 8 ملايين كمامة قماش في الأسواق خلال أسبوع

أعلنت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، بدء إنتاج 8 ملايين كمامة طبية كمرحلة أولى وتوفيرها في الأسواق خلال أسبوع.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يجري السماح لكل مصنع يرغب في إنتاج الكمامات طالما يلتزم بالمواصفات.

ونوهت بأنه سيجري توفير الكمامات في المصالح الحكومية والمواصلات، حيث جرى الاتفاق على الكميات من حيث المبدأ، متابعة: "مواصفات الكمامة القماش التي يتم إنتاجها بتوجيهات من وزارة الصحة، والمواصفات تم تسليمها لهيئة الجودة واعتمادها".

وأكدت حصر المصانع الصغيرة والمتوسطة لإعطائها فرصة المشاركة في إنتاج الكمامات القماش، لافتا إلى أن البعض يصدر الكمامات القماش إلى الخارج.