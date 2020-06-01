تبدأ من الغد الثلاثاء.. تعرف على مواعيد عمل البنوك الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل مواعيد عمل البنوك المصرية، بداية من غد الثلاثاء، بعد مد عدد ساعات الحظر ساعة، ليصبح من الخامسة صباحًا، بدلا من السادسة إلى الساعة الثامنة مساءً.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، المواعيد الجديدة لعمل البنوك بداية من الغد الثلاثاء 2 يونيو 2020.

مواعيد عمل البنوك الجديدة

يبدأ عمل البنوك الجديدة من الساعة 8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا للموظفين.

ومن 08:30 صباحًا إلى الساعة 02:30 ظهرًا للعملاء.

وكانت المواعيد السابقة تبدأ من 9 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا للموظفين، ومن 09:30 صباحًا وحتى 03:30 عصرُا للعملاء.