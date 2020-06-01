رئيس الإذاعة الأسبق: الإعلام المصري رائد في المنطقة العربية

قال عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية السابق، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن الإعلام المصري رائد في المنطقة العربية من حيث المضمون والتأثير، ولا يزال يمثل أحد روافد القوة الإعلامية المصرية ويجب أن نفخر به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، مقدمة برنامج "من مصر"، على قناة "CBC"، أن الإذاعة المصرية أخرجت أجيالا كبيرة من الرواد، وإذاعة صوت العرب من أبرز الإذاعات التي لعبت دورًا كبيرًا: "على رأسهم الإذاعي الكبير أحمد سعيد، وكل إعلامي عربي هيقول إنه اتعلم من صوت العرب".

وتابع: "أنيس منصور قال كانوا بيدوروا في اليمن على راديو أحمد سعيد، والرجعية كانت مسمياه راديو أحمد سعير، لأنه كان إعلام قوي يدعو إلى التحرر، وقاده منذ 1953".