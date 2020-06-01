"الخميس" عن الفيديو المنتشر لامرأة تسيء لمصر: لا تعبر عن الكويتيين

علق ماضي الخميس الإعلامي الكويتي والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا لامرأة كويتية تسب المصريين، قائلاً: "إن إساءة صادرة من أي شخص هي تمثله شخصيا ولا تعبر عن رأي الشعب الكويتي أو التجريح للمصريين قيادة وشعباً وحكومة فهي مرفوضة تماماً".

وأضاف الخميس، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أننا نستهجن أي إساءة مثلما يوجد في مصر واستهجان أي إساءة من قبل أي شخص في مصر للكويت أو الشعب أيا ما كانت والتجريح، ونحن نقبل كإعلاميين أن تنتقد الكويت وإجراءات حكومية وأي قضية مثلما يحق لنا أن ننتقد ونستعرض في إطار المحبة والمودة والاحترام.

وتابع، أن مثل هذه الإساءات الظاهرة من قبل بعض المرضى النفسيين الذين يبحثون عن أدوار أو يقومون بمثل هذه الأدوار سواء بهواجس نفسية كانت أو بتوجيهات أو أسباب عديدة، وأن هناك موتورين لا نقبل ما يقولون، وعن شخصيتي فعشت حياتي وتعليمي وسنوات حياتي أكثرها في مصر ولم أجد إلا كل محبة وتقدير وبيننا أكثر من 800 ألف مواطن مصري يعيشون بين إخوانهم في الكويت ضيوفا أعزاء، وفي مصر هناك على الأقل 300 ألف طالب يدرسون ومئات الآلاف من الطلبة طوال التاريخ وأكثر من 100 مقيم كويتي مقيمين في مصر.