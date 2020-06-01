إعلامي كويتي: العلاقات مع مصر لا يمكن اختصارها ببعض المهووسين

تحدث ماضي الخميس الإعلامي الكويتي والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، عن أن العلاقات بين مصر والكويت لا يمكن أن نصفها أو نختصرها بموتورين أو بعض المهووسين مثل المرأة التي سبت المصريين فهذا يعبر عن رأيها الفردي وليس الكويت كلها، لافتاً إلى أن تجاهلها بالحكماء أمثال المصريين وعبر وسائل الإعلام أن تترك الجوانب الإيجابية ولا تعير مثل هذه الشخصيات اهتماما.

وأضاف الخميس، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أنه في حالة وجود أي شخص في أي دولة يتعرض لبلده فأنا أتأثر ولا أقبل ولكن يجب أن يكون لدي عقل ويجب أن أحكمه وأرى الأخ أو الأخت الذي تعرض لبلدي ماذا يمثل وأرد عليه شخصياً وخذ حقك وحق بلدك كاملا لكن أن تتداخل الأمور وتشمل حكومات وشعوب وعلاقات فهذا هو الأمر الذي أتمني أن نتجنبه.

وتابع، أن حجم العلاقات التاريخية بين مصر والكويت والتعاون والمواقف المتبادلة بين البلدين لن ننتهي فمنذ تأسيس الكويت خاضت مع مصر كافة حروبها وهناك شهداء من الكويت مدفونين في مصر بالحروب المختلفة.