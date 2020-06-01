إعلامي كويتي: يجب التعامل بالقانون مع الشخصية المريضة المسيئة لمصر

قال ماضي الخميس الإعلامي الكويتي والأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، إنه عاش فترة غزو العراق للكويت في مصر، مؤكدا أنه لا يبالغ أو يجامل أو ينكر المواقف الشهمة من الشعب المصري الذي لا يترجى من ورائك شيئا وكان هناك تعامل وكلمة طيبة وهذه هي الأخلاق المتبادلة المنشودة، بجانب المواقف الحكومية النبيلة التي ساندتنا.

وعن إساءة سيدة كويتية لمصر، قال الخميس، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، إننا اليوم أمام مشكلة قد تتكرر في كل وقت وخاصة مع وجود وسائل التواصل الإجتماعي وهذه المشكلة أعتقد أنها تلعب فيها أدوار الحكومات والمؤسسات الرسمية الإعلامية والدبلوماسية بالذات بعقد لقاءات متبادلة وتوضيح الأمور والإعلام في البلدين يجب أن يلعب دور كبير والحكماء من المصريين والفنانين في البلدين بتعريف المواطنين العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والكويت.

وتابع، أنه مثل هذه الشخصية المريضة التي سبت المصريين وإساءتها لمصر فيجب اللجوء للقانون، وأن هناك إجراءات قانونية سيتم رفع قضايا على كل من يتطاول وهذا إجراء عادل والكل يستطيع فعله، ولكن في حالة الدخول مع مثل هذه الشخصيات في جدال لن ننتهي لأن هناك الكثير من المرضى النفسيين في العلاقات المصرية الكويتية ولكن حتى في العلاقات الكويتية الكويتية لأن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت حالات من طريقة التعبير لم تكن معتادة من السابق، فالعقل والحكمة هما المطلوبان في معالجة مثل هذه الأمور.